Disco Elysium: licenziato un quarto del team ZA/UM, nuovo gioco cancellato

In base a quanto riportato da GLHF, sembra che ZA/UM, il team di Disco Elysium, sia in una situazione alquanto critica, dopo che 24 membri del team sono stati licenziati riducendo di un quarto l'organico dell'intera squadra, cosa che avrebbe portato alla cancellazione di un nuovo videogioco in sviluppo.

Questa forte riduzione di personale è accompagnata dalla cancellazione del nuovo progetto in sviluppo chiamato con il nome in codice X7, che secondo quanto riferito dalla fonte in questione sarebbe stata una sorta di espansione standalone di Disco Elysium.

Qualcosa a metà tra un'espansione e un gioco nuovo vero e proprio, che comunque avrebbe richiesto ancora "uno o due anni per arrivare al completamento", come spiegato da Ed Tomaszewski, presidente di ZA/UM, evidentemente troppo per le necessità del team.