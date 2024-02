Forever Skies sarà un'esclusiva console per PS5 al lancio, Sony ha finanziato lo sviluppo

Gli sviluppatori di Far From Home oggi hanno annunciato che il survival in prima persona Forever Skies arriverà su PS5 come "esclusiva console al lancio" e verrà lanciato in contemporanea con la versione completa per PC in vendita su Steam durante il corso del 2024.

Lo studio ha comunicato di aver stretto una partnership con Sony Interactive Entertainment, che ha fornito sia supporto che finanziamenti, permettendo così il lancio simultaneo su PC e console.

Forever Skies in precedenza era stato annunciato anche per Xbox Series X|S. Questa versione non è stata menzionata nell'annuncio di oggi, ma considerando che si parla di un'"esclusiva console al lancio per PS5" supponiamo che la versione verdecrociata sia tuttora in sviluppo e verrà pubblicata in un secondo momento.