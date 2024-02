PlayStation ha successo ma guadagna pochissimo: uno specchio della crisi dell'industria

PlayStation ha una forza enorme e PS5 è una console che sta ottenendo dei numeri eccellenti. I suoi risultati finanziari del terzo trimestre dell'anno fiscale corrente hanno mostrato che è capace di produrre ricavi per più di 10 miliardi di dollari, in un periodo particolarmente florido come quello natalizio. Eppure il suo enorme successo è anche lo specchio della crisi dell'industria, lì dove i profitti operativi della divisione si sono rivelati ridottissimi.

Stiamo arrivando, o siamo già arrivati a quel punto di insostenibilità dell'industria dei videogiochi di cui parlava Shawn Layden qualche anno fa, lo stesso che aveva anticipato che sarebbe stato l'argomento principale del 2024, con i ricavi che non riescono più a coprire i costi. PlayStation è solida, ma un margine minimo (circa 500 milioni di dollari) come quello dichiarato ieri nel suo resoconto finanziario per il terzo trimestre dell'anno fiscale corrente la mette in una posizione delicata: le basta un periodo sottotono per andare in passivo. La crescita è piatta e il mercato a cui ha fatto riferimento finora non sembra poter essere ampliato.

Molti giocatori non ci pensano e guardano il tutto con gli occhi a forma di cuore pensando solo al gioco successivo da giocare (lecito, per carità), ma i mercati hanno già reagito alla precarietà della situazione facendo scendere il titolo della compagnia in borsa, così da inviare un messaggio inequivocabile alla dirigenza: c'è bisogno di un cambio di rotta. Le timidezze degli ultimi anni rispetto a certe politiche non hanno più senso: anche PlayStation deve allargare il suo sguardo. Del resto Totoki, l'attuale CEO della compagnia, lo ha detto chiaramente: il modello delle esclusive che vendevano le console andava bene, ma non funziona più come un tempo, quindi va modificato. È il retaggio di un passato, glorioso quanto vogliamo, ma che rischia di rompere il giocattolo. Stare a sentire i piagnistei dei fan rischia di far finire l'intera nave contro un iceberg, anche in virtù delle stime peggiorative rispetto al venduto di PS5 per i prossimi mesi e anni.