Disney+: l'app PS5 nativa è ora disponibile per il download

Disney ha annunciato tramite comunicato stampa ufficiale che a partire da oggi gli utenti di PlayStation 5 possono scaricare l'app di Disney+ in maniera nativa sulle console PS5. Precedentemente era possibile utilizzare la versione PS4 in retrocompatibilità, con alcuni limiti.

Disney spiega che "è ora possibile guardare in streaming i propri film preferiti, le serie, le produzioni originali e molto altro ancora in qualità video 4K High-Dynamic Range."

"Una parte fondamentale della nostra strategia di espansione globale è andare incontro ai consumatori ovunque si trovino, ed è per questo che siamo entusiasti di potenziare Disney+ per gli utenti di PlayStation 5", ha dichiarato Jerrell Jimerson, EVP of Product & Design, Disney Streaming. "La possibilità di supportare lo streaming video 4K HDR sulla piattaforma migliorerà anche l'esperienza di visione per i fan".

Il logo di Disney Plus

Ricordiamo che Disney+ è un servizio a pagamento separato da PlayStation. Per poter vedere i contenuti di Disney+ su PS5 è necessario essere iscritti al servizio di Disney. L'app è presente all'interno della sezione Contenuti Multimediali della console PlayStation 5.

Disney+ propone molteplici contenuti dedicati ai prodotti Marvel, Star Wars, Pixar e dispone anche della categoria Stars, che include molte serie TV e film. Il servizio propone anche i contenuti di National Geographic Channel.