Disney Dreamlight Valley non sarà più free-to-play da dicembre, early access in chiusura

Disney Dreamlight Valley sta per lasciare la fase di early access, nella quale è rimasto a lungo, con data di uscita della versione definitiva fissata per il 5 dicembre 2023, giorno in cui saranno disponibili nuove edizioni caratterizzate da vari contenuti ma che non prevedono più l'impostazione free-to-play.

Il periodo di accesso anticipato terminerà dunque il 5 dicembre 2023 e, da tale data, il gioco diventerà un titolo a pagamento standard, con la possibilità di acquistare diverse edizioni caratterizzate da vari contenuti.

Dopo tale data, coloro che stanno giocando a Disney Dreamlight Valley continueranno comunque ad accedere al gioco, mantenendo i salvataggi e le moonstone raccolte, mentre il piano dei contenuti si svilupperà secondo diverse direttrici.

Disney Dreamlight Valley, il piano delle varie edizioni

L'edizione Founder's Pack continuerà ad essere mantenuta in vendita fino al 5 dicembre 2023, poi arriveranno nuove edizioni, ognuna contenente vari contenuti e programmi sui pacchetti in arrivo.