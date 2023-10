Ark: Survival Ascended, vediamo i requisiti hardware per la versione PC

Ark: Survival Ascended è stato lanciato in early access praticamente a sorpresa su PC nelle ore scorse, e da Studio Wildcard arrivano anche le informazioni ufficiali riguardanti i requisiti hardware previsti per far funzionare il gioco.

Il titolo in questione è una sorta di remake dell'originale, interamente ricostruito in Unreal Engine 5 e con evidenti evoluzioni tecniche apportate al comparto grafico.

Si è mostrato in un primo trailer con elementi di gameplay nel corso dell'Xbox Partner Preview ed è stato lanciato praticamente nello stesso giorno a sorpresa in early access su PC, mentre le versioni console sono attese per novembre.