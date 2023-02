Disney licenzierà 7.000 dipendenti, come annunciato dal CEO Bob Iger

Bob Iger, il CEO di Disney, ha annunciato il licenziamento di 7.000 dipendenti nello sforzo di tagliare i costi di 5,5 miliardi di dollari. Naturalmente ha speso qualche parola di circostanza per motivare la decisione: "Ho un grande rispetto e apprezzamento per la dedizione dei nostri dipendenti di tutto il mondo. Anche se è necessario per affrontare le sfide che dobbiamo affrontare nel presente, questa decisione non è stata presa alla leggera."

Oltre ai licenziamenti, ci sarà anche una grossa riorganizzazione interna della compagnia, con il Disney Media and Entertainment Group, creato da Bob Chapek, il CEO precedente, che sarà spezzato in tre divisioni: Disney Entertainment (includerà Disney Studios, Disney+, Disney Animation, 20th Century Studios, Searchlight e Hulu); ESPN (che includerà anche ESPN+) e Disney Parks, experiences, and products.

Inoltre l'approccio verso il servizio di video streaming Disney+ sarà meno aggressivo nella ricerca di nuovi abbonati, visto che nell'ultimo trimestre ne ha persi 2,4 milioni, in larga parte a causa del declino di Disney+ Hotstar in India, che ha prodotto un'emorragia di 3,8 milioni di abbonati locali. In generale, Disney ha riportato perdite per 1,5 miliardi di dollari nell'ultimo trimestre fiscale nel business dello streaming.

Insomma, Disney si è inevitabilmente unita alle altre grandi compagnie dell'intrattenimento nel taglio dei costi dopo l'inevitabile calo dei consumi post pandemia, accentuato dalle condizioni economiche globali non proprio rosee.

Comunque sia Iger ha dato anche delle buone notizie, annunciato l'arrivo di una sezione dedicata ad Avatar dentro Disneyland e parlando dei seguiti di Toy Story, Frozen e Zootopia.