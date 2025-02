Disponibile il gioco gratis dell'Epic Games Store del 13 febbraio, che fa gestire un team di Formula 1

Giovedì è arrivato e come tradizione vuole Epic Games Store ha sbloccato un nuovo gioco gratis. Oggi, 13 febbraio, possiamo quindi riscattare F1 Manager 2024, che come il titolo fa intuireci mette alla guida di un team di Formula 1. Sarà gratis fio al 20 febbraio 2025, quando sarà sostituito da altri titoli gratuiti.

Oltre al manageriale di corse, questa settimana Epic Games Store regala anche il Bundle di sblocco gratuito di Loba per il battle royale di Respawn Entertainment Apex Legends.

Prima di procedere, ricordate che avete una settimana di tempo per sbloccare i regali dell'Epic Games Store, aggiungendoli alla vostra libreria. Quando lo avrete fatto, saranno vostri per sempre. Potete farlo tramite il sito ufficiale oppure più comodamente tramite il launcher ufficiale. Risolte le questioni burocratiche vediamo i regali della settimana in dettaglio.