Due titoli anziché uno, insomma, ma le regole sono sempre le stesse : sarà possibile procedere al download gratuito dei giochi a partire dalle 17.00 del 20 febbraio e fino alle 17.00 del 27 febbraio, dunque con una settimana a disposizione per effettuare il riscatto.

Epic Games Store ha annunciato i due giochi gratis del 20 febbraio : si tratta in questo caso dello sparatutto cooperativo a base di zombie, World War Z: Aftermath, e della colorata avventura dallo stile cartoonesco, Garden Story.

World War Z: Aftermath

World War Z: Aftermath e la versione definitiva dello sparatutto cooperativo a base di zombie sviluppato da Saber Interactive e basato sulla saga che ha fatto il proprio debutto cinematografico nel 2013, con il film con Brad Pitt.

Forte del successo del gioco base, che è riuscito a coinvolgere ben 15 milioni di utenti, Aftermath ci vedrà affrontare orde di non-morti in compagnia di un massimo di tre amici, esplorando una serie di scenari messi in ginocchio dall'invasione, con le novità rappresentate dalla Città del Vaticano e dalla penisola di Kamchatka in Russia.

Anche il roster dei personaggi ha subito delle modifiche, con l'arrivo di alcuni combattenti inediti che portano con sé abilità peculiari ed equipaggiamenti unici per consentirci di fermare l'avanzata dei morti viventi in maniera mai così efficace.

Rispetto all'originale World War Z, infine, Aftermath introduce anche una modalità con visuale in prima persona che aumenta il coinvolgimento mentre sviluppiamo le otto classi disponibili per rendere la squadra sempre più competitiva.