Domina cambia sesso e diventa Dominus per attaccare violentemente la comunità trans

Lo sviluppatore del simulatore di gladiatori Domina ha deciso di portare un nuovo attacco diretto e molto violento alla comunità trans, cambiando il genere sessuale del suo gioco e rinominandolo Dominus. Il testo di accompagnamento dell'annuncio non lascia molti dubbi sulle sue intenzioni:

"Non abbiamo più idee, siamo mentalmente instabili, completamente degenerati e alla disperata ricerca di potere. Facciamo finta di essere un gioco completamente nuovo per ridiventare rilevanti."

Il folle aggiornamento di Domina

Come al solito Dolphin Barn, lo sviluppatore, ha usato un aggiornamento del suo gioco per portare un attacco diretto contro la comunità LGBTQ+. Il messaggio comunque continua, non migliorando certo le cose:

"Deadname: Domina (il deadname è il nome che una persona trans aveva prima della transizione, solitamente quello di battesimo Ndr). Vi preghiamo di non farne più menzione. Lo menzioniamo qui solo per dirvi di non menzionarlo più. È normale cambiare il sesso di un videogioco e non confondere nessuno. Non siate bigotti. Se siete confusi, vi preghiamo semplicemente di non esserlo più e ricordate che Domina non esiste e non è mai esistito, mentre Dominus esiste ed è sempre esistito, semplicemente non sapevate di stare giocando con un uomo vestito da donna, ma ora che ve lo abbiamo svelato non avete il diritto di sentirvi ingannati, allo stesso modo in cui i poveri tizi ubriachi che hanno rapporti sessuali con travestiti come Keffals, senza che gli sia stato detto che era un uomo, non hanno il diritto di sentirsi ingannati e voi siete dei bigotti per essere confusi o anche solo fare menzione che sia successo qualcosa del genere, per non parlare di avere un'opinione al riguardo."

Qui l'attacco è mirato evidentemente contro Keffals, che negli ultimi mesi è stata soggetta a una vera e propria persecuzione, che l'ha costretta a cambiare casa e a trasferirsi di continuo per non essere più individuabile dai transfobici che la seguono su Twitch.

Comunque, la transfobia continua anche nella nota di rilascio, dove possiamo leggere in due diversi punti: "Fermatevi dal distruggere l'innocenza dei bambini mentendogli sulla biologia di base," e "difendete ciò in cui credete, chiedete il coraggio a Dio."