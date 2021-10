Dota 2: Marci è il nuovo personaggio, annunciata con trailer e periodo di uscita

Dota 2 vedrà presto l'arrivo di un nuovo personaggio, Marci, che Valve ha voluto presentare con un trailer. Il suo periodo di uscita è previsto per questo autunno, ma non c'è ancora una data precisa.

Proveniente dall'anime Dota: Dragon's Blood, Marci è una combattente esperta e nel video la vediamo affrontare diversi avversari sferrando colpi potentissimi, prima di assumere il suo aspetto "videoludico".

Non è dunque dato sapere altro sul suo conto, ma molto probabilmente nel corso del torneo The International, che si giocherà in Romania dal 12 al 17 ottobre, gli sviluppatori di Dota 2 mostreranno Marci in azione.

Disponibile su PC dal lontano 2013, il MOBA free-to-play sviluppato da Valve riscuote ancora oggi uno straordinario successo e vanta milioni di giocatori appassionati in tutto il mondo.