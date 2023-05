Double Fine starebbe sviluppando due giochi, secondo un'indiscrezione

Condividendo l'elenco dei giochi di Double Fine su Xbox Game Pass su Twitter, l'insider Klobrille ha svelato che lo studio di sviluppo di Tim Schafer, attualmente uno degli Xbox Game Studios, sarebbe al lavoro su due giochi.

In realtà l'informazione non è stata data tramite l'elenco stesso, che potete leggere qui di seguito, ma con l'immagine allegata al tweet, in cui sopra alla scritta "altro in arrivo" ci sono due punti interrogativi, che indicano l'esistenza di due progetti misteriosi.

Massive Chalice

Costume Quest

Costume Quest 2

Day of the Tentacle Remastered

Full Throttle Remastered

Grim Fandango Remastered

Brutal Legend

Psychonauts

Psychonauts 2

Broken Age

Iron Brigade

+ Altro in arrivo

Naturalmente non si tratta di una conferma, quindi non prendete la notizia come certa. Va però detto che Klobrille conosce molto bene le cose di Xbox, quindi non deve aver condiviso l'informazione per caso.

Double Fine di suo è uno studio di sviluppo decisamente prolifico, che recentemente ha lanciato il capolavoro Psychonauts 2. Difficile dire a cosa stia lavorando, perché Schafer e i suoi sono molto attivi nella creazione di nuove proprietà intellettuali e titoli sperimentali. Magari un Grim Fandango 2 (si sogna, eh)?