Marathon: il GaaS di Bungie è proprio il tipo di gioco di cui 'abbiamo bisogno', per Dr Disrespect

Tra i vari annunci del PlayStation Showcase di maggio 2023 vi era anche Marathon, un nuovo sparatutto a estrazione di Bungie che si basa su una vecchia IP. Si tratta di uno dei vari GaaS (Game as a Service, ovvero giochi come servizio) in arrivo su PC e console, un tipo di prodotto che una fetta di pubblico non ama molto. Ovviamente ci sono anche opinioni diametralmente opposte come ad esempio quella del noto streamer Dr Disrespect, secondo il quale Marathon è proprio il tipo di gioco di cui "abbiamo bisogno".

Dr Disrespect, ricordiamo, è un famoso streamer noto soprattutto per i toni sopra le righe e per la sua esperienza con gli sparatutto. Si tratta inoltre di un ex-sviluppatore di Call of Duty, quindi ha un minimo di esperienza anche di ciò che si trova dietro le quinte. Inoltre, Dr Disrespect guida lo sviluppo di un gioco chiamato Deadrop, anch'esso uno sparatutto a estrazione.

Non è quindi strano che Dr Disrespect consideri Marathon il tipo di gioco di cui il mercato ha bisogno in questo momento, visto che lui per primo sta puntando in quella direzione.

Lo streamer ha affermato, in una sua diretta, che l'industria ha bisogno di giochi multiplayer su larga scala a livello AAA e ha ammirato la fiducia di Bungie nel vendere già merchandise per il gioco, nonostante lo ritenga un po' presuntuoso. In risposta alla domanda se l'industria dei videogiochi è salva, il "dottore" ha osservato che ci sono alcune "grandi opportunità".

Ecco infine un video diario di Bungie spiega qualcosa in più su Marathon.