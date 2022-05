Dragon Ball: il cosplay di C18 di azaniacosplay continua a combattere

L'androide C18 è uno dei personaggi della serie Dragon Ball più rappresentato dalle cosplayer, forse perché realizzarne un cosplay è abbastanza semplice, oppure perché si tratta di una donna forte e carismatica, nei cui panni molte amano calarsi, come dimostra il lavoro di azaniacosplay, che si presenta come un sentito tributo al personaggio.

Come potete vedere dalla foto, azaniacosplay è decisamente coinvolta nel suo lavoro, tanto da scegliere una posa di combattimento, cui in post produzione è stata aggiunta una sfera energetica. Comunque sia gli elementi che caratterizzano C18 ci sono tutti, a partire dalla maglietta a righe, passando per il gilet di jeans, per arrivare alla pettinatura biondo platino a caschetto.

In questo caso rende molto bene anche la foto, scattata in un ambiente naturale, che ben lega con il personaggio e i suoi colori. Insomma, un ottimo lavoro, nel suo complesso, che merita di essere visto.

Per il resto vi ricordiamo che la serie Dragon Ball racconta dell'epopea di Goku che nel corso degli episodi impara a sparare palle d'energia sempre più grosse.