Captain Marvel 2 e Ant-Man 3, data di uscita modificata da Disney

Captain Marvel 2, ovverosia The Marvels, e Ant-Man 3, ovverosia Ant-Man and the Wasp: Quantumania, hanno subito una modifica da Disney per quanto concerne la data di uscita nei cinema.

Captain Marvel 2, che vedrà Zawe Ashton nel ruolo della villain, è infatti stato rinviato al 28 luglio 2023, cioè la data che in precedenza apparteneva alla nuova pellicola dedicata ad Ant-Man.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania si scambierà invece di posto con il film con Brie Larson, dunque il suo debutto nelle sale cinematografiche verrà anticipato al 17 febbraio 2023.

Quali sono i motivi dietro questo curioso avvicendamento? Secondo le fonti di Variety tutto dipenderebbe dalle tempistiche produttive: le riprese principali di Ant-Man 3 sono già terminate, mentre per The Marvels servirà altro lavoro.

I fan del Marvel Cinematic Universe, ad ogni modo, potranno ingannare l'attesa con la ricca programmazione messa a punto da Kevin Feige e dai suoi collaboratori, con il debutto di Doctor Strange nel Multiverso della Follia ormai imminente.