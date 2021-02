Captain Marvel 2, svelata l'attrice che interpreterà il villain

Captain Marvel 2 è in fase di produzione piena ed emerge in queste ore il nome dell'attrice che dovrebbe interpretare il villain principale del nuovo capitolo della serie: si tratta di Zawe Ashton, che si troverà dunque a scontrarsi con Brie Larson.

L'attrice britannica ha lavorato in precedenza ai film Animali Notturni, Velvet Buzzsaw e a varie serie come Misfits, Doctor Who e Sherlock, ma non sappiamo ancora che ruolo è destinata ad interpretare, visto che i dettagli sulla storia e i personaggi all'interno di Captain Marvel 2 non sono ancora noti.

Sappiamo però la data di uscita di Captain Marvel 2, che arriverà nei cinema l'11 novembre 2022, salvo ovviamente modifiche che potrebbero facilmente avvenire, vista l'instabile situazione attuale. Il film avrà un ruolo di grande rilevanza all'interno della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, insieme a Thor: Love and Thunder e Black Panther 2.

Secondo quanto riportato da Deadline, la Ashton si unirà dunque a Brie Larson nel cast di Captain Marvel 2 e possiamo prendere la notizia con una certa sicurezza considerando l'affidabilità della fonte su questi argomenti.

Il nuovo film dovrebbe essere diretto da Nia DaCosta, con sceneggiatura scritta da Megan McDonnell, che ha avuto peraltro un ruolo fondamentale nella costruzione della serie WandaVision su Disney+. Tra gli attori del cast dovrebbe esserci anche Teyonah Parris, ovvero la Monica Rambeau di WandaVision e nel film dovrebbe comparire anche Ms. Marvel, secondo quanto riferito da Kevin Feige di Marvel Studios.