Dragon Ball Super: Vegeth Super Saiyan Blue protagonista di una fanart

Torniamo a parlare di Dragon Ball Super, questa volta con una nuova fanart ispirata all'opera di Akira Toriyama e di Toyotaro (manga ed anime). E a pensarci bene, in realtà, nella fanart non mancano neppure riferimenti a Dragon Ball Z.

L'eccellente lavoro dell'artista e disegnatore CheetahSperm18, del quale trovate un'immagine anche in calce a questo articolo, celebra Vegeth Super Saiyan Blue. Vegeth è un personaggio canonico di Dragon Ball Z, ma la sua trasformazione più potete è stata mostrata per la prima volta solo in Dragon Ball Super, nell'arco narrativo di Zamasu. La qualità del disegno non ci sembra abbia bisogno di commenti, notata per almeno come la tonalità blu (chiaro e scuro) la faccia da padrone.

E ancora, nella fanart in questione compaiono anche i due nemici storici di Vegeth Super Saiyan Blu, vale a dire Super Majin Bu (Super Bu) e Zamasu dopo la fusione. Cosa ne pensate dell'illustrazione? Fatecelo sapere con un commento in calce a questo articolo.