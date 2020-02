MediaWorld volantino Super ZERO: offerte a tasso zero su PS4, iPhone 11 e iPad

Da MediaWorld è attivo il volantino Super ZERO. Una nuova serie di promozioni valide dal 27 febbraio 2020 all'8 marzo 2020. In offerta e a tasso zero ci sono una miriade di elettrodomestici differenti, ma anche PS4, iPhone 11 e iPad. Scopriamo le proposte più interessanti.



Per quanto riguarda le console abbiamo PS4 da 500GB + un voucher di Fortnite a 269,99 euro. C'è anche la versione di PlayStation 4 senza voucher, proposta allo stesso prezzo (nel caso anche bianca), ma a questo punto vale la pena puntare sulla versione col gioco di Epic Games incluso.



Tra i portatili da gaming abbiamo un HP Omen 15-DH0010NL con i7-9750h, 16GB di RAM e GeForce RTX 2070 a 1839 euro. Un HP Pavilion 690 con i7-9700F, 16GB di RAM e GTX 1650 a 1039,20 euro. Sempre in casa HP c'è un Omen X 2S 15-DG0010NL con i9-9880H, 32GB di RAM e GeForce RTX 2080 a 3199,20 euro. Un prezzo importante, ma inferiore ai 3999 di listino. Il PC è anche acquistabile a rate da 159 euro al mese.



Si continua con un HP Omen 15-DC1050NL (i7-9750h, 16 GB di RAM, GTX 1660 Ti) a 1199,20 euro. Con un Pavilion Gaming 15-ec0014nl (Ryzen 7-3750H, 16GB di RAM e GTX 1650) a 879 euro e un Omen 15-dc0028nl (i7-8750H, 32 GB di RAM e GTX 1070) a 1839,20 euro. Ci sono anche altri modelli consultabili a questo indirizzo.



Agli amanti di Apple segnaliamo l'iPhone 11 Pro da 64GB a 1099 euro, l'iPhone 11 128GB a 799 euro, l'iPhone Xr 64GB a 679 euro e l'iPhone 11 Pro Max 256GB a 1349 euro. Ci sono anche un MacBook Air 13 a 849 euro, l'iPad 10,2" 2019 a 449 euro, l'iPad Pro 11" del 2018 a 799 euro e l'iMac 21,5" a 1199 euro.



Tra i televisori troviamo un Samsung QE55Q60RATXZT da 55'', 4K a 649 euro, un LG 43UM7100PLB da 43'', 4K a 329 euro e un Sony KD65AG8da 65'' 4K a 2399 euro.



Coloro che cercano un telefono Android, un tablet Lenovo e un qualche altro tipo di elettrodomestico, probabilmente, troveranno quello che cercano sfogliando le pagine delle offerte.



