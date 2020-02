One Piece, Rufy Gear Second protagonista di questo Funko Pop fanmade

Il manga e anime di Eiichiro Oda ispira certamente un gran numero di cosplayer, artisti e disegnatori, ma anche provetti artigiani: oggi torniamo infatti a parlarvi di One Piece in occasione di questo bel Funko Pop fanmade.

A realizzarlo ci ha pensato il fan Doflamango (sì, Doflamango: sarà il cugino di Doflamingo), che ha poi postato orgogliosamente la sua creazione su Reddit, ricevendo tra l'altro un notevole consenso. Protagonista di questo Funko Pop fanmade è Rufy Gear Second, cioè il protagonista di One Piece mentre sta utilizzando una delle prime trasformazioni/tecniche che ha imparato con il suo frutto del diavolo. Il Gear Second, in particolare, sfrutta la circolazione sanguigna per rendere tutto il corpo (o parte di esso) più potente.

Cosa ne pensate del lavoro? Sicuramente il fan di One Piece si è impegnato moltissimo, tanto che avremmo difficoltà a distinguere questo Rufy Gear Second da qualsiasi altro Funko Pop originale. Eccovi l'immagine. Vale la pena ricordare come purtroppo il capitolo 973 del manga di One Piece sia stato rimandato di un'intera settimana; non è neppure la prima volta che accade una cosa del genere.