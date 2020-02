iPhone, i cattivi dei film non lo possono utilizzare: lo ha svelato il regista di Star Wars: Gli Ultimi Jedi

I cattivi dei film non possono utilizzare un iPhone. Questo retroscena di Hollywood lo ha svelato il regista di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Ryan Johnson, in una recente intervista.



Sembra una dichiarazione da poco, ma potenzialmente potrebbe essere un dettaglio che rovina il finale di molti film, soprattutto i gialli o quelli con qualche tipo di colpo di scena. Stando a quanto rivelato da Ryan Johnson, il regista, tra le altre cose, di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, è che Apple non vuole che i cattivi dei film utilizzino gli iPhone.



All'interno dell'intervista con Vanity Fair, il regista sta descrivendo una scena del suo ultimo film Cena con delitto - Knives Out. In questa scena Jamie Lee Curtis (Una Poltrona per due) ha in mano un iPhone. "Una cosa divertente, non so se dovrei dirla o no... Non perché ci sia dietro qualcosa, ma perché mi fregherà nel prossimo film giallo che scriverò, è che Apple consente di utilizzare gli iPhone nei film," ha detto Johnson, "ma vuole che i cattivi non utilizzino quell'iPhone."



Quindi se in un film si vede un personaggio maneggiare uno dei celebri telefoni della Apple, allora sapremo subito che non si tratta di un cattivo. Un dettaglio non da poco, soprattutto in quei film che, come dicevamo, fanno dei misteri e dei colpi di scena il loro elemento d'attrazione.



Sarebbe interessante provare a vedere se questa "regola" è sempre esistita per gli iPhone, così da scoprire quale tipo di "buono" può usare uno smartphone della Apple. Un agente sotto copertura che è costretto a fare qualcosa di illecito può avere un melafonino? O un eroe che però stermina decine di cattivi in un'ora e mezza di tempo, intervallo incluso? Sono tutte variabili interessanti.



A questo punto, però, vogliamo sapere quale è il brand che ama essere utilizzato dai cattivi. O forse loro perdono sempre perché usano un Windows Phone o un Blackberry?