Dragon Ball Z: Kakarot - Trunks: The Warrior of Hope, gameplay e data di uscita

Trunks: The Warrior of Hope, il nuovo DLC di Dragon Ball Z: Kakarot, si mostra oggi con un nuovo video di gameplay e con la data di uscita ufficiale, fissata all'11 giugno da Bandai Namco.

Basato sul lungometraggio La storia di Trunks, Trunks: The Warrior of Hope è stato annunciato a marzo e i ragazzi di CyberConnect2 l'hanno completato in tempi rapidissimi, visto che appunto sarà disponibile fra pochi giorni.

Le sequenze in-game che trovate in testa alla notizia ripropongono il drammatico scontro fra Gohan adulto e la coppia formata dall'Androide 17 e dall'Androide 18, che in quel futuro sono macchine spietate e senza scrupoli.

La campagna del DLC ci vedrà dunque controllare sia Trunks che il suo mentore, seguire le vicende del primo per tornare indietro nel tempo e salvare il mondo, ma anche diventare abbastanza forte da sistemare le cose nella sua realtà.