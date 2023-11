Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro, vediamo un trailer introduttivo sul gameplay

Non manca molto alla data d'uscita di Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro, fissata per l'1 dicembre 2023 sulla console Nintendo, dunque il video serve per dare un'infarinatura generale sugli elementi principali del gioco, il quale può anche essere provato direttamente scaricando la demo presente sull'eShop.

Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer per Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro , in questo caso una sorta di introduzione al gameplay del gioco in arrivo su Nintendo Switch, che mostra più nel dettaglio le caratteristiche del titolo.

Il domatore di mostri

Come abbiamo riferito nei mesi scorsi in uno speciale dedicato, Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro è in effetti uno spin-off molto amato sulla serie Square Enix, dunque il suo ritorno verrà preso in considerazione da una bella quantità di utenti, probabilmente.

La storia mette in scena le gesta di Psaro, principe dei demoni, affetto da una maledizione per cui non può fare del male ai mostri. Questo lo porta a diventare un domatore di creature, che dovrà dunque cercare in giro per il mondo e reclutare per farle combattere.

In Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro ci troviamo allora ad esplorare le ambientazioni estremamente varie del fantastico mondo di Nadiria, cercando mostri e reclutandoli per la nostra missione, attraversando anche vari biomi e stagioni che modificano scenari e dinamiche.