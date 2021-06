Dragon Quest sarà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo?

Le Olimpiadi di Tokyo 2020, ormai 2021, stanno per iniziare e c'è grossa curiosità per la cerimonia di apertura, che naturalmente sarà completamente a tema Giappone. Passando vicino al Japan National Stadium, il luogo dove si terrà l'inaugurazione, alcuni appassionati hanno potuto ascoltare le prove di alcuni brani che presumibilmente faranno parte dello spettacolo (la struttura è aperta e da fuori si sente molto bene cosa avviene dentro), riconoscendo il tema del gioco di ruolo giapponese Dragon Quest, una delle istituzioni videoludiche nazionali.

Altri hanno sentito Tsubasa wo Kudasai, brano del 1970 diventato una gloria nazionale e sentito anche nel film del 2009 Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance. In questo caso però non parliamo di qualcosa di specifico della cultura otaku, ma di un brano adottato da Anno per una sua opera.

Comunque sia era già chiaro dalla presentazione dei giochi che il Giappone avrebbe puntato anche sui videogiochi per le Olimpiadi del 2020. Chi non ricorda il premier Shinzo Abe vestito da Super Mario che fa irruzione nella cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Rio del 2016?

Un'altra possibilità è che i due brani uditi dai passanti non facciano parte della cerimonia d'apertura e che siano stati usati soltanto al fine di testare l'acustica. Staremo a vedere, tanto non manca molto alla cerimonia, che si svolgerà il 23 luglio 2021, dando finalmente il via alla complicata (causa COVID-19) manifestazione.