Dragon Quest: scopriamo questo eccezionale remake amatoriale completamente gratuito

Il primo Dragon Quest di Enix è un titolo importantissimo per la storia dei giochi di ruolo giapponesi, al pari o forse più del primo Final Fantasy. Diciamo che è il gioco che ha canonizzato il genere, rendendolo commercialmente un successo in Giappone. Pubblicato in USA con il titolo di Dragon Warrior, in occidente non ebbe un grande successo tanto che lo acquistarono in pochi, facendo crescere la ritrosia degli editori giapponesi di portare altri titoli del genere dalle nostre parti.

Di Dragon Quest esiste un'edizione rimasterizzata ufficiale per Nintendo Switch, ma se non possedete la console di Nintendo dovete necessariamente rivolgersi al mondo dei fan per giocarci, o tramite emulazione o tramite l'ottimo Dragon Quest+, un remake amatoriale realizzato da NightFly Studio per PC.