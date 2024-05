Metroidvania Mania è il nuovo Humble Bundle, con Axiom Verge 1 e 2, Death's Gambit e altri giochi

Così vengono descritti alcuni dei sette titoli compresi nell'offerta: "In 9 Years of Shadows, acclamato dalla critica, esplorerai un mondo stupefacente, realizzato a mano e privato di ogni colore, mentre sfrutterai poteri incredibili e ti godrai una colonna sonora stellare. Perdi te stesso nel vasto mondo alieno di Axiom Verge 2, il sequel che spinge i limiti del genere del gioco di fantascienza amato dai fan (anch'esso incluso in questo pacchetto!). Vivi il genere nella sua incarnazione più sovversiva con Cookie Cutter, pieno di umorismo nero, combattimenti brutali e alcune delle migliori opere d'arte disegnate a mano mai viste nel genere."

Axiom Verge 2 è parte del nuovo Humble Bundle

Vediamo quali sono le due fasce di prezzo del bundle.

Pagando 5,58€ si portano a casa:

The Knight Witch

Axiom Verge

Un buono sconto del 50% per eath's Gambit: Afterlife - Ashes of Vados

Pagando 13,03€, si portano a casa, oltre ai titoli e agli sconti già citati:

Volendo è anche possibile offrire di più per supportare la causa legata al bundle, nel caso l'associazione The Global FoodBanking Network (GFN) che si occupa di ridurre lo spreco di cibo a livello globale per sostenere e nutrire le aree più povere. In fase di pagamento è anche possibile decidere la quantità di soldi che andranno in beneficenza. Come sempre per Humble Bundle, tutti i giochi facenti parte dell'offerta potranno essere riscatttati su Steam, tramite le chiavi che verranno fornite dopo l'acquisto.

Insomma, cosa state aspettando? Andate sulla pagina del Metroidvania Bundle e guardate se c'è qualche titolo che incontra i vostri gusti. Potrete giocare spendendo poco e facendo anche del bene. Avete tempo altri diciassette giorni, dal momento di scrivere questa notizia, per fare la vostra offerta.