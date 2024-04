Driver Game Ready 552.12 pubblicati, velocizzano Call of Duty: Moden Warfare 3 e Warzone

In Call of Duty: Warzone l'uso di DLSS 3 aumenta la frequenza dei fotogrammi fino al 55% di media, incrementando le prestazioni oltre i limiti imposti dalla CPU e consentendo ai giocatori di funzionare alle massime frequenze di aggiornamento disponibili sui monitor più veloci. Quindi preparatevi a movimenti più nitidi, a una mira più reattiva e a una maggiore velocità di visualizzazione dei nemici.

NVIDIA ha pubblicato i driver Game Ready 552.12 per le sue GPU GeForce, che migliorano le prestazioni di Call of Duty: Modern Warfare III e Call of Duty: Warzone . Viene ricordato anche l'aggiornamento Ray Tracing di Diablo IV . Tutti i giochi citati supportano anche NVIDIA DLSS 3 e NVIDIA Reflex.

Altre informazioni

Diablo 4 ora ha il Ray Tracing

Inoltre, i giocatori GeForce possono attivare NVIDIA Reflex. La tecnologia riduce la latenza del sistema sulle schede grafiche e sui laptop GeForce, in modo da rendere più rapide le azioni, offrendo un vantaggio competitivo nelle partite multiplayer e rendendo i videogiochi single-player più reattivi e divertenti."

Dal suo debutto nel settembre 2020, NVIDIA Reflex ha ridotto la latenza del sistema in oltre 100 giochi e oltre il 90% dei giocatori GeForce hanno abilitato Reflex." 9 dei 10 principali giochi sparatutto competitivi sono dotati di supporto Reflex, come ad esempio Call of Duty: Modern Warfare III, Call of Duty: Warzone, e Overwatch 2. Solo nel 2023, i giocatori GeForce hanno giocato per oltre 10 miliardi di ore ai loro giochi preferiti con una maggiore reattività grazie all'innovativa tecnologia di riduzione della latenza di sistema Reflex."

Viene poi svelato che in Call of Duty: Modern Warfare III e Call of Duty: Warzone, la latenza del sistema è ridotta fino al 28%. Insomma, vale decisamente la pena di scaricare i nuovi driver. Per farlo potete partire da qui.