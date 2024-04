GeForce NOW: arrivano The Elder Scrolls Online, Street Fighter 6 e Resident Evil Village

NVIDIA ha annunciato che tra i giochi aggiunti al suo servizio di cloud gaming in abbonamento GeForce NOW questa settimana, è presente anche l'MMORPG The Elder Scrolls Online, oltre a numerosi altri titoli. Presto saranno aggiunti inoltre Street Fighter 6 e Resident Evil Village, anche se ancora non hanno una data.

NVIDIA ha annunciato anche che da oggi l'abbonamento Ultimate è disponibile anche in Giappone, portando i paesi supportati a 110.

Detto questo, The Elder Scrolls Online è solo uno dei sette giochi aggiunti al catalogo. Vediamoli tutti con anche alcune anticipazioni per il mese di aprile.