Dungeons & Dragons annuncia la data di uscita italiana del Manuale del Giocatore

Tuttavia le sorprese non finiscono qui, perché il 26 giugno sarà la volta della Guida del Dungeon Master : questo strumento essenziale, ripensato e migliorato, si rivelerà un alleato prezioso per i Dungeon Master di ogni livello.

La nuova edizione rappresenta un'imperdibile occasione per tutti i giocatori europei, sia veterani che novizi, di immergersi in un mondo di avventure ancora più ricco e coinvolgente. Il manuale offre infatti una vasta gamma di opzioni per creare personaggi eroici, esplorare nuovi territori e vivere esperienze di gioco indimenticabili.

Wizards of the Coast ha annunciato ufficialmente la data di uscita italiana del Manuale del Giocatore di Dungeons & Dragons , che sarà disponibile in una versione aggiornata e arricchita a partire dall'8 maggio.

Un successo senza tempo

Come sappiamo, ci sarà un nuovo gioco di Dungeons & Dragons dopo Baldur's Gate 3, dunque in ambito videoludico questa straordinaria proprietà intellettuale continuerà a produrre nuovi contenuti, ma il successo della versione originale non accenna a diminuire.

Una artwork della guida di Dungeons & Dragons

Da questo punto di vista, i due manuali di Dungeons & Dragons in arrivo da Wizards of the Coast costituiscono il kit perfetto per tutti gli amanti del classico gioco di ruolo, che siano giocatori o Dungeon Master.

Inoltre è stata confermata per settembre l'uscita di ulteriori volumi di spessore dedicati all'universo di D&D, come il Manuale dei Mostri.