Dungeons & Dragons: Dark Alliance: la versione fisica è stata rinviata, quella digitale no

Per colpa di non specificati problemi durante lo sviluppo, Wizards of the Coast e Tuque hanno annunciato che la versione pacchettizzata di Dungeons & Dragons: Dark Alliance ritarderà. Questo atteso Gdr action arriverà nei negozi per Xbox One e PS4 il prossimo 13 luglio 2021, circa un mese dopo rispetto alla release originale, rimasta invariata per quanto riguarda il mercato digitale.

Dungeons & Dragons: Dark Alliance, infatti, su Steam, PlayStation Store e Xbox Store uscirà regolarmente il 22 giugno 2021. Anche l'uscita per Xbox Game Pass per PC e console non subirà rinvii e uscirà regolarmente il 22 giugno.