Dungeons & Dragons, un podcast su Radio Deejay fa scoprire il gioco alle celebrità

Dungeons & Dragons diventa protagonista di un podcast su Radio Deejay, disponibile già con il primo degli otto episodi che andranno a comporre la stagione d'esordio, intitolato non a caso "La compagnia della carriola".

Il format, ideato e condotto da Francesco Lancia, parte dall'idea di coinvolgere una serie di celebrità perché si cimentino per la prima volta con il celebre gioco di ruolo: la squadra vede la presenza di Victoria Cabello, Brenda Lodigiani, Rocco Tanica e Matteo Curti.

Ascolta il primo episodio di Dungeons and Deejay

"Francesco Lancia mette attorno ad un tavolo 4 celebrità che non hanno mai partecipato ad un gioco di ruolo", si legge nella descrizione del podcast.

"Victoria Cabello, Brenda Lodigiani, Rocco Tanica e Matteo Curti si trasformano in potenti eroi fantasy, trasportati all'interno dell'universo di Dungeons & Dragons in un'esilarante avventura mozzafiato tra elfi, mostri e incantesimi. Perché non si smette di giocare quando si invecchia, ma si invecchia quando si smette di giocare."

Dungeons and Deejay

"Nella prima puntata di Dungeons & Deejay, Victoria Cabello, Brenda Lodigiani, Rocco Tanica e Matteo Curti si incontrano alla locanda di Toblen Collepietra, ma i rapporti sono tutt'altro che idilliaci", recita la descrizione dell'episodio.

"Una fanciulla da salvare li trasformerà in un temerario gruppo di avventurieri: la compagnia della carriola. A sorvegliare il gruppo il master Francesco Lancia."