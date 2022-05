Xbox Game Pass, giugno 2022: possibili sorprese dalla conferenza Xbox e Bethesda

Xbox Game Pass potrebbe avere un mese piuttosto ricco davanti, considerando che, oltre ai giochi già annunciati per giugno 2022, sembra che possibili sorprese possano arrivare nel corso della conferenza Xbox & Bethesda Showcase del 12 giugno 2022.

Abbiamo visto nelle ore scorse l'annuncio sulla prima mandata di giochi su Xbox Game Pass a giugno 2022, che presenta già alcuni titoli interessanti tra i quali Assassin's Creed Origins, Chorus e For Honor, due di questi che dovrebbero peraltro inaugurare la collaborazione sempre più stretta tra Ubisoft e il servizio su abbonamento di Microsoft, ma non è finita qui.

Il post ufficiale su Xbox Wire fa un vago riferimento al fatto di tenere d'occhio i canali social di Xbox per possibili "sorprese" in arrivo nel corso dell'Xbox & Bethesda Showcase del 12 giugno 2022, ma non è l'unico indizio che ci porta a pensare che ci siano altri giochi in arrivo forse anche nella prima metà di giugno 2022.

Un elemento che risalta nell'annuncio di oggi, infatti, oltre alla quantità di giochi piuttosto limitata rispetto agli standard a cui ci ha abituato Xbox Game Pass, è il fatto che le uscite arrivino fino al 7 giugno 2022.

Xbox Game Pass, i giochi in arrivo all'inizio di giugno 2022

Di solito, lo schema standard degli annunci sugli aggiornamenti al catalogo prevede che la prima mandata occupi almeno le prime due settimane del mese, cosa che ci porta a pensare a un'altra ondata di giochi prevista, probabilmente da annunciare nel corso della serata del 12 giugno e da aggiungere poi a quella della seconda metà del mese.

Già in altri casi analoghi precedenti, in corrispondenza dei grossi eventi di giugno da parte di Microsoft abbiamo assistito all'introduzione di vari giochi annunciati direttamente all'interno della serata di presentazione, con l'esempio più clamoroso visto all'epoca dell'acquisizione di Bethesda, con l'inclusione in massa di una grande quantità di giochi da parte dell'etichetta in questione. Teniamo dunque d'occhio l'Xbox & Bethesda Showcase del 12 giugno 2022 per scoprire quali sorprese siano in arrivo su Xbox Game Pass.