E3 2024 e 2025: Convention Center prenotato dall'ESA con le date esatte, con largo anticipo

È stato scoperto che l'ESA ha già prenotato il Los Angeles Convention Center per l'E3 2024 e l'E3 2025, rispettivamente programmati per l'11 giugno 2024 e il 3 giugno 2025.

L'informazione giunge dalla commissione per il turismo cittadino di Los Angeles la quale ha condiviso un documento legato a un incontro finanziario che si tiene due volte al mese e nel quale si parla di budget, turismo, marketing della città e operazioni dei Concention Center (e non solo). Tramite tale documento è stato indicato che l'ESA ha prenotato il Los Angeles Convention Center.

Inoltre, nel documento si afferma che il numero di parteciparti previsto per tali eventi è 68.400. Chiaramente l'ESA è fiduciosa dell'E3 e delle possibilità di successo dell'evento.

La calca all'ingresso dell'E3

Non si tratta, precisiamo, di un annuncio ufficiale ed è più che possibile che, per svariate ragioni, l'ente organizzatore dell'E3 debba cancellare gli eventi del 2024 e del 2025. Per il momento, è ufficialmente confermato solo l'evento del 2023.

L'E3 ha passato anni difficili, completamente bloccato dalle limitazioni impose dal covid. Ora che la situazione sta tornando alla normalità, però, pare che l'ESA voglia puntare in alto. Dovremo vedere esattamente cosa proporranno, ma per tali informazioni dovremo attendere ancora un po' di tempo.