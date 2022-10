Persona 5 Royal: un video con 20 minuti di gameplay della versione Nintendo Switch

Tra pochi giorni Persona 5 Royal approderà finalmente anche su Nintendo Switch, dando modo ai possessori della console portatile della grande N di giocare a uno dei migliori JRPG dell'ultimo decennio. In attesa del lancio, il canale YouTube di NintendoEverything ha pubblicato un video gameplay di 20 minuti tratti proprio da questa versione.

Oggi è scaduto anche l'embargo delle recensioni sul porting per Nintendo Switch del JRPG di Atlus, che lo hanno premiato con voti assolutamente stellari. Sulle nostre pagine trovate la nostra recensione di Persona 5 Royal per Switch, in cui Christian Colli afferma:

"Con l'aggiunta di Persona 5 Royal alla sua libreria - e a breve anche di Persona 3 FES e Persona 4 Golden - Nintendo Switch diventa sempre di più la console di riferimento per gli appassionati di GDR nipponici. La conversione del capolavoro targato Atlus è riuscita molto bene, e il gioco mantiene tutte le sue caratteristiche originali, dalla storia significativa al cast memorabile, passando per uno stile affilato e coloratissimo, un gameplay solido e versatile, una colonna sonora che definire strepitosa sarebbe un eufemismo. Confermiamo quindi il voto che gli abbiamo assegnato prima nel 2017 e poi nel 2020: Persona 5 Royal resta un GDR imprescindibile ancora oggi."

Persona 5 Royal sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 21 ottobre 2022. Lo stesso giorno approderà anche su Xbox Series X|S, Xbox One, PC e PS5. Inoltre il gioco sarà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass per PC e console.