Persona 5 Royal, voti strepitosi per la versione Nintendo Switch

Persona 5 Royal per Nintendo Switch è stato accolto dalla stampa internazionale in maniera entusiastica, portando a casa voti strepitosi: basti pensare che l'attuale Metascore del gioco è pari a 95! Ecco tutte le valutazioni:

Multiplayer.it - 9,6

Nintendo Life - 10

Dexerto - 10

RPG Fan - 9,7

The Mako Reactor - 9,5

NintendoWorldReport - 9

Cubed3 - 9

Gfinity - 9

Screen Rant - 9

CGMagazine - 9

Nintenduo - 9

Vooks - 9

Non c'è da stupirsi, considerando che nella nostra recensione di Persona 5 Royal per Nintendo Switch abbiamo parlato di un'ottima conversione (al netto del passaggio dai 60 fps originali ai 30 fps) per un'esperienza RPG ancora oggi solidissima.

"La conversione del capolavoro targato Atlus è riuscita molto bene, e il gioco mantiene tutte le sue caratteristiche originali, dalla storia significativa al cast memorabile, passando per uno stile affilato e coloratissimo, un gameplay solido e versatile, una colonna sonora che definire strepitosa sarebbe un eufemismo", ha scritto Christian Colli nel suo articolo.

Se siete possessori di un Nintendo Switch, ancora qualche giorno di pazienza: Persona 5 Royal sarà disponibile nei negozi a partire dal 21 ottobre.