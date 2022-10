Horizon Forbidden West: arriva la linea di vestiti ASOS, disponibile da oggi

Guerrilla, Sony e ASOS hanno presentato una nuova linea di abbigliamento di ASOS a tema Horizon Forbidden West. È disponibile da oggi, 17 ottobre 2022, anche in Italia.

Potete trovare la linea di abbigliamento di ASOS a tema Horizon Forbidden West a questo indirizzo. Troverete magliette, pantaloni, camice e non solo, con prezzi variabili tra i 33€ (per i singoli pezzi) e 95€ (per i completi coordinati).

Guerrilla, tramite il PlayStation Blog, scrive: "Se gli abiti indossati da Aloy nel gioco servono per proteggersi e sopravvivere, la nostra collaborazione con ASOS punta a garantire il massimo comfort ai nostri fan. Questa linea d'abbigliamento unisex include un assortimento di pantaloni, felpe e magliette casual da indossare singolarmente o abbinare tra loro."

Due modelli che indossano la linea di abiti ASOS x Horizon Forbidden West

"L'ispirazione al gioco è evidente - si riconoscono elementi e dettagli riconducibili al look di Aloy, alle graphic novel di Horizon e ad altre illustrazioni del gioco - ma ci siamo dati da fare per infonderla in capi d'abbigliamento originali e facili da indossare. Le magliette super-soffici e i comodi pantaloni sono perfetti per una lunga maratona di gioco all'esplorazione dell'Ovest Proibito (magari in modalità Nuova partita?)."

Viene anche spiegato che, nelle prossime settimana, sarà possibile partecipare a delle "sfide di stile e ad altre fantastiche attività collegate al lancio di questa linea d'abbigliamento", tramite i canali social di Guerrilla (Instagram e TikTok).

Diteci, vi interessano questi abiti?