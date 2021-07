EA Play Live Sotto i riflettori, seguite con noi l'approfondimento sugli studi indipendenti

A partire dalle 19 EA trasmetterà il secondo appuntamento degli EA Play Live Sotto i riflettori. in questo caso si tratterà di un approfondimento sugli studi indipendenti di EA, una chiacchierata con personalità del calibro di Josef Fares, Olov Redmalm, Abubakar Salim e Mel Phillips. Vincenzo Lettera e Luca Porro saranno in diretta su Twitch a partire dalle 18 per commentare l'evento, con tutte le novità e le curiosità che emergeranno da questo confronto.

Ogni rappresentante degli studi EA Originals parlerà con Todd Martens del LA Times per discutere delle ultime novità e di quelle che devono ancora arrivare; Josef Fares di Hazelight Studios parlerà invece dell'immenso successo di It Takes Two, che ha dato prova della potenza della narrazione nei videogiochi.

Olov Redmalm di Zoink coprirà la nuova IP dello studio, Lost in Random, in arrivo su PC e console nel 2021, che poterà i giocatori a viaggiare attraverso una distopia contorta, pervasa da incertezza e caos. Abubakar Salim e Mel Phillips di Silver Rain parleranno del loro studio, che ha due anni, il cui stimolante gioco riceverà finanziamenti e supporto editoriale da EA Originals.

Guha Bala di Velan Studios condividerà infine gli aggiornamenti su Knockout City, dodgebrawler di successo che ha superato i 5 milioni di giocatori in sole due settimane dopo il lancio.

Gli EA Play Live Sotto i riflettori sono degli appuntamenti che accompagnano i giocatori con approfondimenti, interviste e qualche piccola novità in vista dell'EA Play Live del 22 luglio 2021, lo show nel quale il colosso americano svelerà tutte le novità dei giochi in arrivo le prossime settimane.