PlayStation 5: che fine hanno fatto i primi giochi annunciati?

È trascorso ormai un anno dalla presentazione ufficiale di PlayStation 5. In quell'occasione Sony, oltre a svelare il design e gli accessori della console, ha mostrato i primi trailer dei videogiochi in uscita per questa nuova macchina da gioco. Abbiamo quindi potuto ammirare con i nostri occhi i titoli in arrivo su PlayStation 5 al lancio e nei mesi successivi, dando anche un rapido sguardo agli attesissimi Gran Turismo 7 e Horizon Forbidden West tutt'ora privi di una data d'uscita. Complessivamente Sony organizzò un evento di tutto rispetto, fornendo un'ampia panoramica sull'ecosistema PlayStation all'inizio di questa nuova generazione di console. Ma che fine hanno fatto quei primissimi giochi annunciati allo showcase di debutto di PlayStation 5? Per l'occasione siamo andati a rivederci la presentazione di Sony, in modo da fare il punto della situazione ad un anno di distanza e riepilogare quali sono usciti e quali sono ancora in via di sviluppo.

I videogiochi al lancio Oltre ad aver proposto una ricca PlayStation Plus Collection con i titoli più popolari della scorsa generazione disponibili in retrocompatibilità, Sony preparò un catalogo di videogiochi al lancio di tutto rispetto. Durante l'evento di presentazione della console abbiamo visto tutti questi titoli in azione, sia tramite i trailer che con veri e propri video di gameplay. Marvel's Spider-Man: Miles Morales è stato pensato per raggiungere un pubblico ampio, vista la popolarità globale dell'Uomo Ragno. Pur essendo un'esperienza ridotta rispetto al capitolo precedente uscito su PS4, questa nuova avventura di Spider-Man ci ha comunque fatto apprezzare nuovamente una New York completamente rinnovata con le tecnologie next-gen. Per un'esperienza più casual abbiamo visto invece Sackboy una grande avventura , ideale per un intrattenimento di gioco più leggero, magari da condividere insieme agli amici e parenti. Questo gioco platform prende spunto dai migliori titoli del genere, portando le classiche meccaniche in un divertente e genuino mix di gameplay. Sony ha voluto accontentare anche i videogiocatori più hardcore, proponendo il remake di Demon's Souls realizzato da Bluepoint Games. Il capostipite della serie Souls ha subito un pesante lavoro di modernizzazione, soprattutto dal punto di vista tecnico. Il risultato finale rispecchia l'anima originale del titolo con un aspetto grafico veramente mozzafiato. Durante l'evento abbiamo assistito anche ai trailer dei giochi multipiattaforma NBA 2K21 e Godfall, entrambi usciti su PlayStation 5 al lancio della console. Mentre il gioco 2K Sports ha saputo conquistare nuovamente il pubblico con un comparto tecnico migliorato ed un ottimo gameplay, lo stesso non possiamo dire di Godfall. Il looter shooter di Counterplay Games non è riuscito nel suo intento, pur avendo proposto alcune idee interessanti ed originali. Agli abbonati a PlayStation Plus invece è stato offerto Bugsnax, altro titolo con un gameplay poco complesso ma indubbiamente intrigante. Infine, ogni PlayStation 5 venduta dispone al suo interno Astro's Playroom. Si tratta di un titolo squisito con il quale abbiamo ripercorso la storia delle console PlayStation, sperimentando per la prima volta anche le potenzialità del pad DualSense. Questo platform in tre dimensioni ci ha trasportati virtualmente all'interno della PlayStation 5, dove ogni componente interno faceva da portale ad un nuovo livello del gioco.

Le uscite successive Ratchet, il lombax protagonista del videogioco Rift Apart Sin dall'evento di presentazione della PlayStation 5 Sony ci aveva fatto intuire quella che sarebbe stata la tabella di marcia per il rilascio dei videogiochi sulla nuova piattaforma da gioco. Hitman 3 in versione next-gen è arrivato a gennaio con un solido aggiornamento per sfruttare meglio la potenza della nuova console Sony. L'ultimo capitolo di questa trilogia firmata da IO Interactive ha riportato in azione il famoso agente 47 nelle sue missioni stealth. La buona varietà dei livelli unita a diverse tipologie d'approccio rende Hitman 3 un titolo da giocare, soprattutto se siete amanti del genere. A febbraio invece abbiamo visto Destruction Allstars, titolo multiplayer piuttosto frenetico, incluso direttamente nella selezione di videogiochi regalati tramite il PlayStation Plus. Fortunatamente non è stato venduto a prezzo pieno come ci si aspettava inizialmente, perché nonostante proponga un gameplay originale, manca di profondità e contenuti da esplorare con continuità. Arrivati nel mese di aprile siamo rimasti piacevolmente stupiti dall'esclusiva Returnal, un roguelike con un ottimo comparto tecnico ed una trama intrigante. La protagonista di Returnal, precipitando con la navicella spaziale su un pianeta sconosciuto, entra in un loop temporale, che funge un po' da filo narrativo alla natura roguelike del gioco. Ad ogni nostra morte ripartiremo dall'inizio, mantenendo alcune abilità ed in generale l'esperienza maturata nel corso delle nostre ore di gioco. Nello stesso mese abbiamo potuto mettere le mani anche sull'originale Oddworld Soulstorm, anch'esso disponibile gratuitamente mediante il PlayStation Plus. Si tratta di un bel reboot della serie, non privo però di problematiche piuttosto importanti, legate soprattutto ad un sistema di controllo spesso lento e poco reattivo. Sony durante la presentazione di PlayStation 5 ha dedicato dello spazio anche a Resident Evil Village, uscito anche sulle altre piattaforme a maggio. Sono trascorsi tre anni dagli eventi del precedente capitolo, ma Ethan si ritrova nuovamente a dover affrontare un nuovo incubo in un misterioso villaggio innevato. Solamente poche settimane fa invece vi abbiamo parlato di Ratchet & Clank Rift Apart, altra esclusiva dedicata alla console Sony di nuova generazione che sfrutta la velocità dell'SSD per proporre un gameplay movimentato ed una buona varietà nelle ambientazioni. L'avventura del nostro lombax preferito continua con un comparto tecnico ai livelli dei migliori film Pixar, così come un sistema di combattimento frenetico ed appagante, soprattutto per l'ottima integrazione con il sistema di controllo del DualSense.

Kena: Bridge of Spirits Una delle nuove proprietà intellettuali che ha conquistato maggiormente il nostro interesse durante l'evento di presentazione di PlayStation 5 fu il nuovo videogioco firmato da Ember Lab. Il mondo di Kena: Bridge of Spirits sembra ispiratissimo, il sistema di combattimento appare valido e di certo la qualità dell'intera produzione è evidente. Si tratta comunque di una produzione piuttosto piccola, ma il team di sviluppo sembra intenzionato a portare nei nostri salotti una piccola pietra preziosa. In attesa dell'uscita fissata al 24 agosto, vi invitiamo a leggere la nostra recente anteprima.

Deathloop Pur essendo stata inglobata negli studi Microsoft nella famosa acquisizione di Bethesda, Arkane Studios si prepara a lanciare Deathloop, action in prima persona in esclusiva temporanea per PlayStation 5 e PC. Proprio come suggerisce il titolo, in Deathloop ci troveremo intrappolati in un loop temporale nel quale il nostro obiettivo sarà quello di eliminare otto personaggi differenti nell'arco di una giornata. Se il tempo a nostra disposizione dovesse finire o qualora dovessimo morire nel tentativo di compiere la missione, allora ripartiremo da zero. Il game over in Deathloop fa dunque parte dell'esperienza offerta da Arkane Studios, in un gameplay frenetico simile a Dishonored, ma molto più dinamico e veloce. Ormai manca poco alla sua uscita, fissata per il 14 settembre, nell'attesa però vi lasciamo qui sopra l'ultimo video di gameplay mostrato allo State of Play di Sony.

Ghostwire: Tokyo Realizzato sotto la direzione di Shinji Mikami, noto creatore della saga survival horror Resident Evil, Ghostwire: Tokyo arriverà sugli scaffali il prossimo ottobre in esclusiva per PlayStation 5 e PC. Le informazioni condivise dallo studio di sviluppo sono veramente poche, nonostante la sua imminente uscita. Il nostro ultimo sguardo al titolo risale ormai ad un anno fa, quando abbiamo potuto scoprire qualche dettaglio in più sull'ambientazione e gameplay. Il protagonista dovrà salvare Tokyo da degli spiriti sovrannaturali, in grado di essere percepiti soltanto dal nostro alter ego. Il tutto si svolgerà in prima persona con un sistema di combattimento che prevede l'utilizzo di poteri in una formula apparentemente frenetica, anche se abbiamo potuto scorgere delle sezioni stealth più ragionate. Chissà se il gioco riuscirà a rispettare la sua uscita attualmente prevista per la fine dell'anno.

Horizon Forbidden West Pur non avendo ancora una conferma ufficiale sul suo arrivo entro la fine del 2021, è il turno di Horizon Forbidden West, anch'esso visto per la prima volta durante l'evento di presentazione di PlayStation 5. Il gioco di Guerrilla Games è stato protagonista di un recente State of Play di Sony, lasciando sperare che non manchi così tanto alla sua uscita ufficiale su PS4 e PS5. Nell'ultimo video di gameplay abbiamo visto finalmente in azione questo fantastico gioco ad ambientazione open world: la protagonista Aloy ci è parsa da subito in splendida forma, con un sistema di combattimento corpo a corpo migliorato e un gameplay subacqueo tutto da scoprire. Tecnicamente sbalorditivo, così come intrigante è stato il breve incipit di trama che abbiamo potuto cogliere dai pochi minuti di filmato condivisi dagli sviluppatori. Si tratta senza dubbio di uno dei titoli più attesi, che speriamo possa arrivare al più presto tra le nostre mani per catapultarci nuovamente in questo futuro immaginario dominato dalle macchine robotiche.

Gran Turismo 7 In seguito all'annuncio durante l'evento di presentazione di PlayStation 5, Gran Tursimo 7 è sparito dai nostri radar. Nel breve filmato preparato ad hoc dai ragazzi di Polyphony Digital abbiamo visto un titolo tecnicamente avanzato, soprattutto grazie alla presenza delle nuove tecnologie come il Ray Tracing, ma assieme all'uscita ora prevista per il 2022, recentemente Sony ha confermato che il gioco arriverà anche su PlayStation 4, portando a sollevare più di qualche sopracciglio. Quanto i limiti della vecchia generazione non permetteranno a GT7 di spingere sull'acceleratore è tutto da vedere, ma nel frattempo speriamo di vedere quanto prima nuovi video di gameplay e dettagli sul gioco.

Forspoken Presentato ufficialmente con il nome Project Athia, e poi ribattezzato Forspoken, la nuova avventura fantasy di casa Square-Enix ha colpito da subito per il suo impatto visivo, ma anche per alcuni intriganti spunti di gameplay. Si tratta di un action adventure open world con una forte enfasi sulla storia. La ragazza dei giorni nostri protagonista dell'avventura sarà catapultata in un mondo selvaggio da qualche strano incantesimo o portale. In questo nuovo scenario dovrà imparare ad agire e combattere per sopravvivere, utilizzando una serie di poteri speciali. Le poche premesse sono assolutamente interessanti, ma i punti interrogativi sono tanti. L'uscita è prevista per il 2022, ma per ingannare l'attesa potete leggere la nostra ultima anteprima su Forspoken.

Stray Annunciato durante l'evento di presentazione di PlayStation 5, Stray è sparito nel nulla. Non abbiamo ricevuto più informazioni, nemmeno qualche piccola indiscrezione, su questo titolo pubblicato da Annapurna Interactive. Dal primissimo trailer mostrato che vi lasciamo qui sopra, abbiamo potuto intuire la sua atmosfera e la sua ambientazione, nonostante rimanga poco chiaro quale potrebbe essere poi il gameplay effettivo. Lo stile è indubbiamente fantascientifico con un'ambientazione futura dominata dalla tecnologia e nella quale i robot hanno preso il sopravvento. L'unico elemento un po' "fuori luogo" nel trailer è stato il gatto, che si aggira indisturbato tra i robot e che sarà proprio lui il protagonista di questa nuova avventura. Di dettagli ne abbiamo pochi, con gli sviluppatori che promettono un buon mix tra momenti più frenetici e rompicapo da risolvere. Non manca però molto a una nuova presentazione del gioco, visto che Stray sarà presente il 29 luglio all'interno di un evento in streaming organizzato da Annapurna (e che, ovviamente, seguiremo sul nostro canale Twitch)

Goodbye Volcano High Al debutto di PlayStation 5, lo studio di sviluppo KO_OP ci fece assaporare qualche minuto della sua prossima creazione per PS4 e PS5. Stiamo parlando di Goodbye Volcano High un'avventura narrativa nella quale vestiremo i panni del giovane dinosauro Fang alle prese con le esperienze uniche vissute durante la scuola superiore. Riusciremo a far crescere la nostra band, concludere gli studi e trovare finalmente l'amore? Come potete vedere dal trailer a inizio paragrafo, si tratta di un gioco con uno stile particolare. Dall'evento di presentazione di PlayStation 5 non abbiamo ricevuto ulteriori informazioni per quanto riguarda questo gioco indie e non sappiamo quando potrebbero essere svelate in futuro. Chissà che non ne sapremo di più alla Gamescom di agosto.

JETT: The Far Shore In seguito all'annuncio piuttosto criptico avvenuto un anno fa, Superbrothers ha finalmente svelato qualche dettaglio in più su JETT: The Far Shore. Nel recente State of Play di Sony infatti è stato presentato un nuovo trailer del gioco, nel quale l'autore dell'apprezzato Sword & Sworcery racconta le dinamiche di gameplay e l'atmosfera del mondo. JETT: The Far Shore è un videogioco di fantascienza in cui bisognerà esplorare un pianeta in cerca di un futuro per il proprio popolo. Un viaggio che, pilotando una nave spaziale, ci porterà ad esplorare ambientazioni che ricordano vagamente quelle di No Man's Sky, volando raso sull'oceano o cercando di evitare le aggressive creature che popolano il pianeta. La storia sarà invece portata avanti dai dialoghi dei personaggi e da alcuni intermezzi in cui l'esploratrice protagonista lascia la sua nave e visita alcuni luoghi a piedi.

Little Devil Inside Nella lista dei "che fine hanno fatto?" ci finisce anche Little Devil Inside, un gioco che al lancio ha conquistato molti per lo stile e la quantità di contenuti, ma che - nonostante sia previsto per quest'estate - è sparito un po' dai radar. Con l'obiettivo di aiutare un professore nelle sue ricerche sulle attività paranormali, dovremo esplorare fantastici scenari e combattere mostri bizzarri. Al netto di alcune critiche che hanno portato il team di sviluppo a cambiare il design di particolari personaggi, Little Devil Inside è rimasto nella mente di molti appassionati che non vedono l'ora di saperne un po' di più, specialmente sulla data d'uscita che, speriamo, sarà rivelata molto presto.