EA Sports FC 24: Cristiano Ronaldo è il 12° TOTY, carta speciale e menzioni d'onore

Electronic Arts ha annunciato che Cristiano Ronaldo è stato nominato come titolare della carta speciale per la modalità Ultimate Team come 12° TOTY in EA Sports FC 24, con tale versione della card che sarà disponibile da oggi.

La carta speciale TOTY di Cristiano Ronaldo potrà essere trovata nei pacchetti di EA Sports FC 24 Ultimate Team a partire dalle ore 19:00 del 26 gennaio 2024, così come quella di Alexandra Popp, attaccante tedesca del Wolfsburg, selezionata tra le calciatrici come 12th TOTY della squadra femminile.

Le carte speciali TOTY maschili

Entrambe le carte potranno essere trovate all'interno dei pacchetti della modalità Ultimate Team per un periodo di tempo limitato.