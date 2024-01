Xbox Game Pass attivato e addebitato di nascosto a degli utenti inglesi: ecco cos'è successo

Alcuni utenti della compagnia televisiva BT del Regno Unito hanno scoperto che gli è stato attivato e fatto pagare un abbonamento Xbox Game Pass senza che nulla venisse comunicato. La compagnia ha risposto a un report della BBC e si è scusata per l'avvenimento, confermando la questione. Le persone si sono lamentate del problema almeno dall'ottobre 2023, e il problema sembra essere ancora in corso.

"Siamo molto dispiaciuti che i clienti citati in questo articolo si siano visti aggiungere Xbox Game Pass Ultimate al proprio account senza che ne fossero a conoscenza", ha dichiarato un portavoce alla BBC.

"Raccomandiamo a tutti i nostri clienti di rimanere vigili e, se notano modifiche sospette al loro account, di contattarci il prima possibile per segnalarlo. Li supporteremo e li guideremo su come prendere provvedimenti per garantire la sicurezza del loro account".

BT non ha spiegato perché i clienti vengono addebitati inconsapevolmente o quanto sia diffuso il problema.