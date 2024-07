EA Sports FC 24 per PS5 è in forte sconto con il Prime Day su Amazon Italia

Gli Europei 2024 si sono appena conclusi, ma la passione per il calcio non si esaurisce mai. Amazon lo sa bene e in occasione del Prime Day ci propone un'offerta davvero interessante per EA Sports FC 24 in versione PS5, ora disponibile con uno ghiotto sconto del 65%. Se siete interessati all'acquisto vi basta raggiungere questo indirizzo, o semplicemente fare un semplice click sul box qui sotto. EA Sports FC 24 è disponibile per i clienti Prime a soli 27,99 euro, contro i 79,99 euro del prezzo di listino. Il gioco è venduto e spedito da Amazon Italia, dunque potrete usufruire della consegna garantita in un giorno del servizio Prime.