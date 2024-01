EA Sports FC 24 vende meno di FIFA 23, ma i ricavi sono i più alti della serie

Si tratta in ogni caso di un dato per certi versi sorprendente, visto che in molti si aspettavano che con il cambio di nome , dovuto alla conclusione dell'accordo di licenza con la FIFA, ci sarebbe stato un calo delle vendite ben più significativo.

Pur non svelando numeri precisi, la compagnia afferma che EA Sports FC 24 ha venduto il 5% di copie in meno rispetto al precedente capitolo della serie, ma si aspetta che il gioco avrà performance di vendite durante il suo ciclo commerciale miglori, riducendo o addirittura annullando questo gap.

Stando a quanto dichiarato da EA nell'ultimo resoconto per gli azionisti relativo all'ultimo trimestre del 2023 (il terzo dal punto di vista fiscale), EA Sports FC 24 ha venduto meno copie di FIFA 23 , ma ha generato nell'ultimo trimestre dell'anno i ricavi più alti di tutta la serie grazie alla modalità Ultimate Team.

Ultimate Team è una macchina sforna soldi

Come accennato in apertura, nonostante le vendite inferiori, EA Sports FC 24 ha superato FIFA 23 e tutti i precedenti capitoli della serie quanto a ricavi, grazie agli incassi registrati con la modalità Ultimate Team, che come sicuramente saprete permette ai giocatori di creare il team dei propri sogni, volendo anche investendo soldi reali tramite microtransazioni.

"La piattaforma FC è al centro dell'azione, del fandom e della cultura del gioco più amato al mondo", afferma il comunicato di EA. "Il lancio di EA Sports FC 24 è stato un grande successo e ha, ancora una volta, superato le nostre aspettative. [...] Nel terzo trimestre, i giocatori si sono tuffati in Ultimate Team, generando una crescita a due cifre dei ricavi e permettendo al franchise di registrare la più grande settimana in termini di ricavi settimanali di sempre."

Insomma con EA Sports FC 24, è cambiato il nome ma non la sostanza. Sarà interessante vedere come evolverà il panorama nei prossimi anni con la costante crescita di eFootball e lo sviluppo di nuovi rivali come UFL e il nuovo "FIFA" su licenza.