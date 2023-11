Echo Pop: acquistane due al prezzo di uno con l'offerta di Amazon

Tramite Amazon Italia è disponibile una promozione speciale per Echo Pop: usando il coupon ECHOPOP è possibile ottenere due unità del prodotto al prezzo di uno. Lo sconto risulta quindi del 50%, in quanto la seconda unità è in regalo. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Echo Pop è un altoparlante intelligente Bluetooth che supporta Alexa. Grazie alle sue dimensioni compatte può essere posizionato ovunque per ascoltare la musica tramite app come Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e non solo. Grazie ai microfoni permette di usare la voce per controllare Alexa, così da attivare timer, controllare il meteo, fare chiamata e ricerche. Tramite Alexa è anche possibile controllare i dispositivi intelligenti, come le prese e le luci. Per la privacy, è possibile disattivare i microfoni con un pulsante dedicato.