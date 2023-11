World of Warcraft arriverà su console? Blizzard non fa che parlarne

World of Warcraft arriverà mai su console? Stando alle parole del vicepresidente ed executive producer Holly Longdale, Blizzard non fa che parlarne e si tratta dunque di un'eventualità che il publisher tiene in grande considerazione.

"Ne parliamo sempre", ha dichiarato Longdale in un'intervista. "Certo che ne parliamo, sarebbe davvero poco sincero da parte nostra dire che non lo stiamo facendo. (...) E poi ora facciamo parte di Microsoft."

"Non credo che WOW non sia ancora approdato su console per questioni tecniche, anzi penso che dal punto di vista delle conversioni siamo posizionati molto bene, ed è proprio per questo che parliamo della questione così spesso."

Di certo un'eventuale versione PlayStation e/o Xbox di World of Warcraft dovrebbe includere ottimizzazioni specifiche. "È chiaro che per gli utenti console l'approccio al gioco dovrebbe essere differente", ha spiegato l'executive producer.