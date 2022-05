eFootball 2022: Stagione 2, per l'update 1.1.0 il gioco sarà offline per 4 giorni

eFootball 2022 sta per ricevere un grosso aggiornamento con l'arrivo della Stagione 2, talmente grosso da richiedere una manutenzione estremamente estesa, tanto da mettere offline il gioco per 4 giorni già nelle previsioni di Konami, che si scusa in anticipo per il disagio.

Sono iniziate ieri le prime comunicazioni sull'update 1.1.0 di eFootball 2022, e questo si svela ulteriormente con l'informazione diffusa successivamente da Konami. In occasione dell'update, è previsto un lungo periodo di manutenzione che occuperà ben 4 giorni: "Gli eventi delle campagne della Stagione 1 sono giunti al termine e oggi segna l'inizio della pre-season per la Stagione 2", ha riferito Konami.



Come abbiamo visto, l'update 1.1.0 porterà anche un cambiamento importante per eFootball Mobile, che passerà alla versione 2022 con un aggiornamento totale del gioco. Con l'update verrà inoltre rafforzata l'infrastruttura online di eFootball 2022, a quanto pare, cosa che determina dunque dei cambiamenti importanti per le performance.

"Il periodo di manutenzione andrà avanti dal 30 maggio al 2 giugno", ha scritto Konami, "Durante il periodo di manutenzione saranno ancora giocabili alcuni match di prova con alcune leghe e club, con 2 opzioni aggiunte: il livello di difficoltà novizio e il tempo di 10 minuti per l'incontro".

La Stagione 2 arriverà nei giorni successivi, dunque non precisamente ad aggiornamento effettuato: "Dopo il completamento della manutenzione, la Stagione 2 è prevista per il 16 giugno e sarà accompagnata da vari eventi in-game. Altri dettagli verranno annunciati in seguito".