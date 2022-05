eFootball 2022: update 1.1.0 in arrivo, data di uscita e dettagli dell'aggiornamento

Konami annuncia il prossimo arrivo dell'update 1.1.0 di eFootball 2022, un aggiornamento che si prospetta di una certa importanza per il gioco di calcio in questione, con data di uscita fissata per il 2 giugno 2022 e alcuni dettagli riferiti già in questi primi tweet, oltre a un contemporaneo update per il gioco mobile.

A dire il vero, non ci sono praticamente dettagli per quanto riguarda l'aggiornamento alla versione PC e console di eFootball 2022, con Konami che rimanda direttamente al 2 giugno per informazioni più approfondite, ma ci sono diverse novità interessanti per quanto riguarda invece la versione mobile, che verrà aggiornata in contemporanea.



eFootball PES 2021 mobile diventerà automaticamente eFootball PES 2022 direttamente attraverso l'aggiornamento, con un rilancio completo del gioco alla nuova versione. Questo comporterà comunque il trasferimento di tutti i dati, i progressi e i salvataggi accumulati nella versione precedente, che verranno dunque trasportati direttamente alla successiva.

Ovviamente il passaggio a eFootball PES 2022 comporterà un aggiornamento generale di tutte le rose, le licenze e i dati relativi a calciatori e squadre in base alla nuova stagione e anche la fine del supporto su alcuni dispositivi, in base a quanto riferito da Konami, che tuttavia non ha ulteriormente elaborato questa questione. Non resta dunque che attendere il 2 giugno per saperne di più. Il mese scorso avevamo pubblicato la recensione di eFootball aggiornata alla v1.0.0.