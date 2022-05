Epic Games Store: lanciati i Mega saldi 2022, con buono extra davvero conveniente

Epic Games Store ha lanciato i Mega Saldi 2022, con sconti fino al 75% su tutto il catalogo e un buono extra che dà diritto a uno sconto supplementare del 25% per tutte le transazioni idonee. Nelle offerte sono compresi titoli esclusivi del negozio, come Final Fantasy VII Remake Intergrade, Tiny Tina's Wonderlands, Far Cry 6 e tanti altri. I saldi sono iniziati oggi 19 maggio e dureranno fino al 16 giugno 2022.

Tanti i giochi in offerta per i saldi di Epic Games Store

Come funziona il buono? A spiegarlo è l'Epic Games Store stesso:

Il buono Epic del 25% per i Mega saldi di Epic è applicato automaticamente alle transazioni idonee al momento del pagamento. Lo sconto verrà applicato a ciascun prodotto idoneo acquistato singolarmente o nel carrello degli acquisti. IN AGGIUNTA, riceverai un altro buono ogni volta che completerai una transazione idonea. I buoni Epic si applicano a singoli giochi idonei a partire da 14,99 € o a più giochi il cui prezzo totale raggiunge almeno tale cifra. Consulta le domande frequenti per ulteriori dettagli.

Facciamo un esempio: attualmente Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin è venduto a 44,99€, ossia con il 25% di sconto sul prezzo base di 59,99€. Al momento del pagamento, il sistema applica il "Buono dei Mega Saldi dell'Epic Store" che toglie altri 11,25€, facendo scendere il prezzo complessivo a 33,74€.

Da notare che il buono viene applicato anche ai giochi che non fanno parte dei saldi. L'importante è che rispettino i criteri dettati dal negozio. Ad esempio mettendo LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker nel carrello, si ottiene in automatico uno sconto di 12,50€, pur non esseno il gioco in offerta. Quindi, invece di 49,99€ si spendono 37,49€.

