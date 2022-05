Marvel Snap annunciato, è un nuovo gioco di carte free-to-play per PC e mobile

Marvel Snap è stato annunciato oggi da Nuverse e Second Dinner, si tratta di un nuovo gioco di combattimento con carte free-to-play sviluppato per PC e piattaforme mobile, ovviamente incentrato sui super-eroi e i personaggi dell'universo Marvel.

L'intero multiverso Marvel si riunisce per prendere parte a questa grande guerra tra super combattenti, che spinge i giocatori a raccogliere carte e creare mazzi quanto più potenti possibile, utilizzando i singoli personaggi in maniera strategica e secondo le particolari regole di questo gioco di carte collezionabili.

Marvel Snap si prospetta decisamente interessante, arrivando peraltro da alcuni veterani dell'industria con grande esperienza nel settore, visto che alcuni hanno lavorato in precedenza a Hearthstone, con in più il carisma dei personaggi Marvel, che può donare davvero una marcia in più a questa produzione.

All'interno troviamo oltre 150 personaggi Marvel, rappresentati con disegni e illustrazioni che provengono dalla lunga storia della casa editrice in questione, tra opere note e altre originali e create appositamente per il gioco.

Marvel Snap, la key art

Marvel Snap è un gioco di carte collezionabili PvP dal gameplay particolarmente immediato e veloce, in base a quanto riferito dagli sviluppatori, che punta ovviamente a una diffusione molto ampia.

A partire da oggi stesso, i giocatori possono registrarsi presso il sito ufficiale di Marvel Snap per avere la possibilità di accedere alla fase di beta chiusa a numero limitato su Android, ma successivamente il gioco si aprirà al pubblico fino all'uscita in versione completa, che supporterà peraltro 13 lingue su mobile e PC.