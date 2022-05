Genshin Impact, update 2.7: data di uscita annunciata, con presentazione ufficiale

Genshin Impact si aggiornerà presto con l'update 2.7, che ha finalmente una data d'uscita ufficiale annunciata nelle ore scorse da MiHoYo, insieme a un livestream di presentazione che avverrà nella giornata di domani, per spiegare molte delle novità previste: la nuova versione arriverà il 31 maggio 2022.

Il livestream ufficiale di presentazione per Genshin Impact in versione 2.7 è dunque previsto per domani, 20 maggio 2022, alle ore 14:00 in Italia. Si tratterà di una presentazione in diretta nella quale verranno mostrate le novità in arrivo tra personaggi, attività, quest e nuove aree da esplorare.



Per quanto riguarda invece il lancio dell'Update 2.7 di Genshin Impact, questo è previsto per il 31 maggio 2022. I lavori di manutenzione sui server dovrebbero iniziare alle ore 00:00 e durare cinque ore, dunque il gioco dovrebbe tornare disponibile alle ore 5:00 del mattino.

La versione 2.7 del gioco andrà avanti per 6 settimane, con la versione 2.8 che è dunque prevista arrivare il 13 luglio 2022, se tutto va secondo i piani. Come riferito da MiHoYo, gli attuali eventi Character Event Wish, Weapon Event Wish e "Test Run" si concluderanno il 31 maggio alle ore 00:00, quando inizieranno i lavori di manutenzione per l'update.



Dopo il rinvio, c'è dunque la data d'uscita ufficiale per l'update 2.7 di Genshin Impact, che tra le altre cose porterà, come nuovi personaggi, Yelan e Kuki Shinobu, oltre a diverse altre novità ai contenuti del gioco.