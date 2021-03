eFootball PES 2021: Takefusa Kubo presente in una collaborazione speciale con Konami

eFootball PES 2021 ospita il calciatore Takefusa Kubo attraverso una partnership speciale, annunciata oggi da Konami con il giocatore giapponese del Getafe di proprietà del Real Madrid.

In particolare, si tratta di una serie di promozioni in-game relative a PES 2021, organizzate per celebrare questa partnership speciale con il talentuoso attaccante del Getafe e della Nazionale Giapponese, all'interno del programma di scoperta e promozione dei giocatori giovani all'interno del gioco di calcio Konami.

Fin dagli albori della serie eFootball PES, Konami ha sempre sostenuto i giovani talenti emergenti del calcio locale e internazionale. A seguito di accordi simili, siglati con Marcus Rashford e Alphonso Davies, Konami è orgogliosa di annunciare la firma di un nuovo accordo di partnership con il calciatore giapponese Takefusa Kubo.

Questo è quanto riportato dal publisher nipponico su questa particolare iniziative con il giocatore giapponese. Il quale ha risposto con grande entusiasmo all'appello: "Sono lieto di annunciare di aver firmato un accordo di partnership con Konami per la serie eFootball PES, continuerò a giocare e a crescere insieme alla serie eFootball PES", ha dichiarato Takefusa Kubo.

Fin dalle prime partite disputate, il diciannovenne calciatore giapponese ha messo in mostra un notevole talento, tanto da guadagnarsi anche questo riconoscimento da parte di Konami, che si rifletterà in una certa visibilità per Kubo all'interno di eFootball PES 2021. Konami celebrerà questa partnership con una serie di campagne in-game di eFootball PES 2021 maggiori informazioni verranno presto comunicate sui canali social di PES e all'interno del videogioco.

Nel frattempo, prosegue anche la eSerie A TIM con 4 giornate di warm-up e amichevoli per quanto riguarda PES 2021, tra le ultime novità ricordiamo anche la partnership ufficiale con la SS Lazio.