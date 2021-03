Assassin's Creed Valhalla, un hotfix per i crash del Festival di Ostara su PC

Assassin's Creed Valhalla ha visto nei giorni scorsi il debutto dell'evento Festival di Ostara, che sembra tuttavia aver introdotto numerosi crash su PC.

Ubisoft ha dunque preparato un hotfix lato server per risolverli, in attesa di un aggiornamento che possa sistemare in maniera definitiva le problematiche segnalate dai giocatori di Assassin's Creed Valhalla in concomitanza con l'annuncio della data di uscita dell'espansione L'Ira dei Druidi.

In effetti non è la prima volta che un evento crea problemi all'applicazione, vedi ad esempio quanto accaduto con Il Festival di Yule, che rendeva il nostro personaggio ubriaco ogni volta che si caricava la partita.

Stavolta tuttavia la questione è un po' più seria e non si risolve spontaneamente nel giro di qualche secondo, visto che i blocchi impediscono di giocare tranquillamente.

Nel tentativo di limitare questi fenomeni, gli sviluppatori hanno disattivato le decorazioni dell'insediamento di Ravensthorpe.